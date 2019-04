15 claves para aprovechar el tiempo al máximo

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes”. – Confucio

Posponer decisiones es una conducta que la mayoría desarrolla en algún momento de su vida. Así las tareas pendientes se acumulan y provocan caos y frustración. Procrastinar es sencillo, pero por sobre todo, cómodo. Produce beneficios inmediatos, como el alivio por no tener que hacer esa tarea, que sustituye por otra seguramente más atractiva.

¿Cómo reducir el nivel de procrastinación? El deber que posterga sigue pendiente y cada vez le genera más preocupación. Dejar de procrastinar requiere de esfuerzo y ganas.

1. Aceptar la incomodidad, ya que habrá cosas que tendrá que hacer que no le gustan tanto.

2. Aplicar la regla de los “dos minutos”: si está planificando una acción que se puede hacer en menos de dos minutos, no la planifique: hágala. Pueden ser cinco ó 10 minutos, pero esta regla es un hábito. Establecer unos minutos y llevar a cabo la tarea.

3. Buscar a alguien que lo ayude para conseguir el objetivo postergado. Esto puede motivarlo a empezar con más ganas una determinada tarea.

4. Tomar decisiones y hacer un seguimiento de los tiempos.

5. Saber decir “no” a aquellos compromisos que tomó por no saber decir que “no”.

6. Dividir el trabajo en tareas pequeñas y concretas, así puede ver más claro el camino.

7. Si se trata de una tarea aburrida, buscar la manera de hacerla divertida o más llevadera.

8. Repasar puntualmente sus objetivos. Priorizar correctamente las tareas y ejecutarlas en el plazo estipulado.

9. No distraerse con otra cosa fuera de lo que tiene que hacer.

10. Organizarse, respetar un horario de trabajo. ¿Cuánto tiempo le llevará? Asignar un tiempo para esas actividades.

11. Hacer lo que conviene y luego hacer lo que le gusta como “premio”.

12. Disfrutar cada momento. ¿Qué gana con preocuparse por lo que tiene pendiente?

13. Aquí y ahora: cuando la mente funciona sin preocupaciones, le permite estar presente y con toda la atención puesta en lo que está haciendo.

14. Generar un entorno adecuado y alejado de cualquier fuente de distracción para no tentarse.

15. Buscar ayuda psicológica.