“Todo Villaguay fue víctima” de Moya, dijo uno de los denunciantes del cura

El Tribunal de Concepción del Uruguay integrado por María Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Melisa Ríos condenó al sacerdote Marcelino Moya a 17 años de prisión por promoción a la corrupción de menores agravada y abuso sexual simple agravado en concurso real entre sí. Además se decidió que el cura permanecerá en libertad hasta tanto la condena quede firme, pese al pedido de la Fiscalía y la querella de sostener una prisión preventiva por el peligro de fuga.

Pablo Huck, uno de los denunciantes y sobrevivientes de los abusos cometidos por el cura mientras se desempeñaba como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada de Villaguay, dijo que el fallo del Tribunal fue “contundente” e instó a otras víctimas a denunciar los abusos.

“Se demostró que Moya es culpable y como quedó claro en el debate, todo Villaguay fue víctima de él, algunos pudimos hacer la denuncia y lograr la condena. Esperemos que con este claro mensaje (de la justicia por la sentencia), más víctimas puedan salir de la oscuridad y el silencio para sumarse y poner en voz estos delitos”, afirmó.

Consultado sobre el hecho que el cura no haya estado presente en la lectura de la sentencia, Huck indicó que “hubiese estado bueno que dé la cara, como para darle sustento a su declaración de inocencia, pero como no es inocente no le dio para estar acá”.

En tal sentido, el denunciante destacó el mensaje de la justicia “de que sí estos delitos se denuncian hay condena“.

Finalmente, dijo que de la Iglesia “no espero nada, nunca lo esperé y no lo voy a esperar ahora, seguramente seguirán haciendo el mismo circo” cuando los casos de curas abusadores han salido a la luz.

Fuente Elonce.com