Buscan limitar a 10 años la conservación de embriones congelados

La Cámara de Diputados se reunirá este lunes para comenzar a debatir una ley de regulación de los embriones no implantados.

La sesión se realizará desde las 16, y contará con la presencia de especialistas y pacientes que harán de oradores junto a los legisladores de los diferentes bloques.

La iniciativa, que fue presentada por el diputado kirchnerista Daniel Filmus, cuenta con el acompañamiento de varios espacios en el recinto.

El proyecto tiene por objetivo poner fin a un vacío legal que existe sobre la situación de los embriones no implantados y que genera una “inseguridad jurídica”. Explica que un embrión no es equiparable a una persona humana y por lo tanto no tiene los mismos derechos. También pone un límite de diez años para su conservación.

“Este vacío legal es problemático no solo para sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados que, al carecer de marco, en muchos casos obstaculizan los derechos de los pacientes o usuarios y usuarias”, explicó Filmus.

Se estima que hay al menos unos 25.000 congelados en los distintos centros de fertilización asistida del país, y su existencia no está regulada.