Directora de escuela duda sobre la intoxicación que denunció la madre de alumno

Tras la denuncia de una madre de un chico que concurre a la escuela N° 17 “Diógenes de Urquiza” de Concordia, quien aseguró que a su hijo, otro chico mayor, lo obligó a comer un sandwich que, supuestamente, estaba en mal estado y que esto derivó en que el niño padeciera un cuadro de intoxicación, las autoridades escolares se encargaron de aclarar la situación.

En este sentido, la directora del establecimiento educativo, María Laura Rojas, expresó a El Sol que “nos resulta muy raro esta denuncia ya que la mamá el lunes llegó hasta la institución a manifestar que su niño estuvo con dolor de cabeza durante la tarde del jueves por haber consumido un sandwich en mal estado. Según la mamá de este niño, un alumno de quinto grado lo obligó a ingerirlo, pero yo le pregunté ¿dónde fue eso? Porque el hijo de esta señora no concurre al comedor de la escuela, pero la señora dijo que fue afuera. Entonces, está ahí mi sospecha: ¿cómo hizo el otro chico para darle el sándwich? Porque el hijo de esta señora no concurre al comedor ni tampoco coinciden en las puertas de salida porque los más chicos salen por calle La Heras, mientras que los otros grados mayores lo hacen por calle Nogoyá, que es donde está el comedor, el primer ciclo sale por un lugar y el segundo ciclo sale por otro, no hay manera de que se encuentren”, aseguró.

“De los 300 chicos que concurren al comedor escolar, es el único caso en que la señora manifiesta que su hijo se intoxicó. La señora vino y manifestó que lo había llevado al hospital y, luego, a un consultorio médico, del cual nos dejó un certificado, donde tuvieron que aplicarle unos medicamentos”, recordó.

Del mismo modo, agregó que “la verdad es que no sabemos si el chico ya tenía algún problema hepático anterior, justamente yo le pregunté: ¿Señora, está segura que su hijo no comió otra cosa? y que el niño haya venido a la escuela con una molestia. Ella me aseguró que no, pero reconoció que ellos estaban cuidándose porque ya venía con unos problemitas con su hija”, concluyó.

Por su parte, Carlos Ferneda, encargado del comedor escolar, expresó que “el comedor es totalmente independiente de la escuela y el chico del que la mamá aseguró que se intoxicó no come acá porque no está inscripto en este comedor. Ese chico no come ni desayuna en este comedor”.

Por otra parte, dejó en claro que “servimos un menú alternativo durante unos días porque se estaba terminando la obra de reparación de la escuela”.