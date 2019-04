Canali destacó a la de desagües pluviales de calle Malvinas como la obra prioritaria para San José

El candidato a intendente por el Frente “Todos por San José”, Pablo Canali visitó los estudios de Disco Fm en el día de cierre de campaña para las elecciones PASO de este domingo y analizó lo que considera como obras prioritarias para la ciudad, en caso de acceder a la intendencia local en las próximas elecciones de junio: “Mas allá de los distintos niveles de urgencia, que son dos o tres obras, creo que la cuenca de desagües pluviales de calle Malvinas es la primordial” dijo Canali, y destacó que es una obra “sumamente compleja y millonaria que cuesta arriba de 50 o 60 millones de pesos como mínimo”.

En diálogo con el programa “De 8 a 12”, que se emite por Disco Fm, el candidato a intendente y actual senador departamental expresó que “la sociedad en general va evolucionando y el rol de los representares políticos debe hacerlo también, porque de otra manera pasaríamos a ser simples transmisores de nuestras ideas cuando debemos ser interpretes de las demandas de la sociedad y aplicarlas en políticas acordes”.

Al respecto Canali manifestó: “Para eso yo me siento con mucha experiencia y por eso a la hora de decidir creo que la gente lo va a hacer valer: La experiencia, el equipo de gobierno, las figuras nuevas como el caso del vice intendente Roude y otras cuestiones que hacen a una evolución positiva del vecinalismo, en la cual se han incluido a un montón de jóvenes y nos hemos ayornado en virtud de las nueva demandas de las sociedades, incluso con las nuevas demandas de políticas públicas”.

Obras

En relación a lo que considera como obras principales para la ciudad, Canali indicó que, “mas allá de los niveles de urgencia que son dos o tres obras que deben hacerse de manera gradual si es con financiamiento municipal o de manera más rápida si es financiamiento externo, claramente la prioridad se centra en la cuenca de desagües pluviales de calle Malvinas, conocida como cuenca este”.

Acto seguido manifestó que se trata de una obra “sumamente compleja y millonaria que cuesta arriba de 50 o 60 millones como mínimo y quizás más hoy en día, porque los precios se han disparado mucho, y creo que esta es la prioridad en obra pública”, sostuvo.

Por otro lado, señaló también como prioritario el tema de viviendas para gran parte de la población: “Para eso la municipalidad tiene el banco de tierras que ha trabajado muy bien y hay que complementarlo con planes de vivienda as a nivel provincial o nacional”.

“En su momento con el Procrear habíamos efectuado desarrollos interesantes que hoy ya no están y los que están no son accesibles para trabajadores que son la gran mayoría de los vecinos, que si bien tiene regularidad de sueldos, generalmente no llegan a cubrir los requisitos que se exigen para el préstamo”, agregó luego.

Por último también se refirió a la necesidad de contar con “mayor cantidad de cordón cuneta, cloacas, asfalto, las luminarias y tenemos terminado el proyecto de la planta de agua con captación de agua del río, que requiere financiamiento externo junto a otros proyectos que tenemos pero que sí o sí exigen financiamiento externo porque por su costo son imposibles de financiarse a nivel individual por el Municipio”, explicó Canali y sentenció: “Nosotros le decimos a la gente que es lo que haremos y lo hacemos, no es una promesa, sino un compromiso”.

Salud publica

Por último Canali se refirió a la situación de salud en la ciudad explicando que San José tiene 4 niveles de atención: “El Hospital tiene categoría provincial y depende de la provincia, y además cuenta con 3 centros de atención primaria. Dos de ello son municipales y funcionan en barrio Perucho y barrio El Colorado, y el restante es provincial que es el de barrio el Brillante”.

Acto seguido sentenció: “Los que administra la municipalidad tienen un nivel de salud excelente”, en tanto volvió a aclarar que el hospital es provincial.

Ante la pregunta específica, en este último punto indicó: “·En realidad quien promete que va a hacer un hospital solo vende espejitos de colores”. Y al respecto agregó: “Es real que el hospital necesita más profesionales, mas personal, mínimamente el doble de recursos en partidas presupuestarias y le falta infraestructura. Todo eso es lo que se le planteó al Gobernador Bordet cuando vino a entregar la ambulancia, que es una herramienta que vale mucho y que la gestionamos junto al director del Hospital”.

Sin embargo destacó que, en rigor, “a nuestro hospital le falta incorporar guardias. Y junto a la cooperadora pedimos la ampliación del vacunatorio y toda la zona de ingreso de personas sanas, que no pueden mezclarse con las personas que están enfermas, y lo que se busca es que tengan ingresos diferentes y otras cuestiones sanitarias que se deben resolver”.

Ante las distintas necesidades, comentó: “El cuello de botella se arma, principalmente, en la cantidad de profesionales que uno necesita para las guardias en cada zona o ampliación de nuevas áreas como quirófanos o maternidades, y es muy difícil la concreción de este punto ya que al menos se necesitan 4 profesionales por área, para que puedan rotar las guardias”, concluyó.

www.discofm.com.ar