Denunció que le tiraron agua hirviendo para echarlo de una plazoleta

Sobre las graves lesiones que le provocó el agua hirviendo derramado en su espalda, Ángel Ricardo Olace dijo: “La verdad es que fue desesperante porque me revolqué contra el piso por la desesperación mientras la mujer me gritaba `andate de acá mugriento de m?´, yo estaba tirado durmiendo en un playón cubierto que hay ahí en el barrio, frente a unos vagones de ferrocarril, en la parte de atrás del barrio”, detalló sobre lo sucedido en el barrio Ex Molino, de la ciudad de Concordia.

“Yo estaba durmiendo y sentí que me tiraron agua desde arriba, desde una terraza; en ese momento, no entendía nada pero sentí que me quemaba mucho, me di vuelta y era una mujer, entonces yo le dije: ¿Por qué me hace esto si yo no molesto a nadie? La gente me conoce y no me dice nada pero se ve que a esta señora le molesta que yo duerma ahí, en el piso”, argumentó.

Olace expresó que desde que falleció su padre. “Yo quisiera vivir en un hogar, la verdad es que estoy cansado de vivir tirado en la calle y comiendo de lo que la gente me da, yo vivo en la calle desde que falleció mi padre hace más de 15 años, y hace como diez años me mataron a mi hermano”.

“Nosotros éramos del barrio Nebel, yo vivo así desde los 10 años pero ya estoy cansado de andar de un lado para otro, me gustaría vivir en un hogar”, reiteró Olace con voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Fuente (El Sol)