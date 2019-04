Salvó a su propio ladrón: Médica asistió a motochorro que le había robado

Una médica socorrió a un delincuente que le acababa de robar y se había accidentado sobre su motocicleta tras el asalto este viernes en San Miguel de Tucumán. Antes de ser trasladado, la mujer dijo que el detenido la amenazó.

En la puerta de su vivienda, dos motochorros abordaron a Cecilia Ramos, a quien le quitaron la cartera y escaparon.

Sin embargo, a los pocos metros un patrullero de la Policía de Tucumán se cruzó en el camino de los ladrones, que saltaron del vehículo debido a que no pudieron esquivarlo. Uno de los asaltantes fue detenido y el otro quedó lesionado en el suelo.

“Cuando llegué vi que era justamente quien me había robado porque estaba mi cartera tirada a la par. En un primer momento lo miraba y después me agaché a asistirlo”, relató al Canal Diez de Tucumán.

Ramos consideró que “la inseguridad genera muchos sentimientos encontrados” y contó que mucha gente quería “patotearlo y agredirlo”, con mucho enojo. Apuntó que el delincuente le pidió que no se vaya.

Sobre el episodio, revivió: “No lo pensé. No creo que un médico no lo hubiera hecho, por más que esté enojado. Creo que todos lo haríamos, no creo ser la excepción en ese sentido. Para eso nos han formado, para ayudar al que está desvalido”.

“Soy católica, creo en las segundas oportunidades y no soy quien para juzgar”, destacó.

La mujer advirtió que “lo más triste” fue que cuando se estaba por ir en la ambulancia, el detenido le pidió que no hiciera la denuncia, pero ella le contestó que si la iba a hacer. Tras la respuesta, le dijo que sabía “dónde vivía”, por lo que se sintió “amenazada”.

Y cerró: “La gente trataba de ladrona a su hermana, que llegó y decía ‘yo trabajo y estudio’. Por ahí uno estigmatiza a las personas, y no solo a las personas, sino a toda la gente de una condición determinada. Si sos pobre, sos ladrón, si alguien en tu casa es ladrón, ya lo son todos. Me dio mucha pena la hermana, voy a rezar por ella. Dios siempre da otra oportunidad”.