El Municipio realizó una jornada de sensibilización sobre violencia de género mediante una experiencia inmersiva

En el marco de las actividades conmemorativas por el 3 de Junio – Ni Una Menos, el Área de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de San José llevó adelante una jornada de sensibilización destinada a trabajadores municipales y efectivos de la Policía de Entre Ríos.

La propuesta consistió en una experiencia inmersiva a través de lentes de realidad virtual, que permitió a los participantes conocer, desde una perspectiva en primera persona, una situación de violencia de género. La actividad buscó promover la empatía y la reflexión sobre las distintas formas de violencia que atraviesan muchas mujeres, favoreciendo una mayor comprensión de sus consecuencias y de la importancia de prevenirlas.

Este tipo de herramientas contribuye a fortalecer la sensibilización, el compromiso y la construcción de vínculos basados en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los derechos.

Desde la Municipalidad de San José se continúa impulsando acciones de prevención, capacitación y concientización, entendiendo que la erradicación de las violencias requiere del compromiso de toda la comunidad.

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