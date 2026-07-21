Jóvenes aprendieron a desarrollar videojuegos durante las vacaciones de invierno en el MiradorTEC

La propuesta reunió a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años en un espacio gratuito de formación tecnológica organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, junto al gobierno de Entre Ríos y el MiradorTEC.

Decenas de jóvenes participaron de una nueva edición del Taller de Videojuegos, organizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el MiradorTEC y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Durante cuatro jornadas, los participantes desarrollaron sus propios videojuegos e incorporaron conceptos vinculados al pensamiento computacional, la lógica y la resolución de problemas mediante una propuesta práctica y creativa.

La actividad formó parte de las iniciativas impulsadas durante el receso invernal para promover el acceso a la tecnología y generar espacios de aprendizaje donde las nuevas generaciones puedan desarrollar habilidades digitales desde edades tempranas.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de generar este tipo de oportunidades y afirmó: «Queremos que los jóvenes entrerrianos tengan más herramientas para aprender, crear y prepararse para los desafíos del futuro. Acercar la tecnología desde edades tempranas también es ampliar oportunidades y acompañar el desarrollo del talento en nuestra provincia».





Mientras que el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi, señaló que la iniciativa, desarrollada por docentes y estudiantes de la FCyT, permitió que las y los participantes «aprendieran a crear su propio videojuego e incorporaran herramientas relacionadas con el pensamiento computacional, la creatividad y la resolución de problemas».

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló: «Queremos que cada vez más chicos y chicas tengan la oportunidad de dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología. Estos espacios despiertan vocaciones, desarrollan habilidades para el futuro y muestran que crear con tecnología también puede ser una experiencia divertida».

El taller estuvo destinado a niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, no requirió conocimientos previos y se desarrolló de manera gratuita y presencial en el MiradorTEC, en la ciudad de Paraná.

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