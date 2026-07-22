Arévalo se reunió con representantes de Comparsa Irupé

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió a Francisco Alfaro, y Fabiana Leinecker, presidente y secretaria de la Comparsa, con quienes dialogó sobre la actualidad y futuro de Irupé.

«Además de la presentación e ideas generales de la nueva conducción, hablamos sobre la necesidad de avanzar en la nueva comisión organizadora de los carnavales felicianeros y sus reglamentos, para funcionar de la mejor manera posible», puntualizó al respecto el Intendente Arévalo.

Explicando finalmente que «también hablamos sobre la necesidad de revisar las fechas del evento, teniendo en cuenta el fenómeno climático del niño».

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