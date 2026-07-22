Investigan un voraz incendio que consumió por completo siete cabañas

En horas del mediodía de este miércoles, personal de Jefatura Departamental Colón acudió a un complejo de cabañas ubicado sobre inmediaciones de Ruta Nacional 135 al km 4, donde un incendio de gran magnitud ocasionó importantes daños materiales.

Al arribar al lugar, los efectivos trabajaron junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas tras una intensa labor. El fuego provocó la destrucción total de seis cabañas del complejo y de otra perteneciente a una propiedad lindera, además de afectar parcialmente una construcción.

Acorde a los primeros datos obtenidos, el incendio se habría iniciado en una de las cabañas y se propagó rápidamente hacia el resto de las edificaciones. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, se dio intervención a la División Policía Científica y al Perito en incendios de Jefatura Departamental Uruguay, quienes realizarán las pericias correspondientes para determinar el origen y las circunstancias del siniestro.

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