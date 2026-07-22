Lo aprehendieron por desobedecer una orden judicial

En horas de la tarde del martes, personal policial de Comisaría La Picada intervino tras un llamado telefónico realizado por una mujer de 31 años, quien informaba que su ex pareja se encontraba en su domicilio, ubicado en Barrio El Brillante, pese a existir una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron la presencia del hombre, de 49 años de edad, y verificaron que sobre el mismo pesaban medidas cautelares de restricción dispuestas en el marco de una causa por Violencia Familiar.

Ante esta situación, se procedió a su Aprehensión en Flagrancia por el Delito de Desobediencia Judicial. Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso su alojamiento en Sede Policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

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