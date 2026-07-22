Motores que mantienen viva la historia

Los clásicos también son parte de nuestras raíces. Este domingo 26 de julio, la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización te invita a disfrutar de la tradicional Expo de Autos y Motos Antiguas, una propuesta para toda la familia que reúne historia, pasión y patrimonio sobre ruedas.

El evento se llevará adelante desde las 12:00 horas, sobre calles 9 de Julio y Centenario.

Los protagonistas

Caravana de Motos antiguas y clásicas de la Agrupación Clásicas San José.

Los pineros, Ford A. Chevrolet Autos de madera y cromo Lentos, pero imponentes.

Los años 50s: Puro glamour americano.

Los nacionales que emocionan: Son los autos con los que crecieron abuelos y padres en la región, restaurados a nuevo.

Camionetas restauradas, que siguen cargando de anécdotas sus cajas.

Los clásicos jóvenes 80s-90s, impecables.

Es un homenaje,que resume lo que celebra la fiesta: tradición, trabajo y evolución. Un espectáculo que une generaciones.

Además, estas verdaderas joyas serán las encargadas de cerrar el tradicional Desfile Evocativo, poniendo el broche de oro a una jornada llena de historia y emoción.

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