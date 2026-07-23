El Concejo Deliberante Estudiantil de San José eligió a sus autoridades

Este jueves por la mañana en el Honorable Concejo Deliberante de San José se llevó a cabo la segunda sesión preparatoria del Concejo Deliberante Estudiantil 2026, instancia en la que los estudiantes eligieron a las autoridades que conducirán el cuerpo durante la presente edición.

Tras la votación, las autoridades quedaron conformadas de la siguiente manera:

Presidente: Francisco Russo, del Instituto Niño Jesús D-6.

Vicepresidente 1°: Lucas Gabas, de la Escuela Secundaria N° 6 «Esmeralda Bertelli».

Vicepresidenta 2°: Constanza Durand, del Instituto San José D-46.

Secretario: Tobias Kalutich, de la Escuela Secundaria N° 1 «Colonia San José».

Durante la jornada, los estudiantes también pudieron despejar dudas e intercambiar consultas junto a los Concejales Adriana Degeneve y Gabriel Truffa. Además, acompañaron el encuentro la Secretaria del HCD, Diana Bes, la Secretaria Suplente, Ruth Sotter, y el Asesor Legal del cuerpo, Francisco Gallicet, quienes brindaron orientación sobre el funcionamiento legislativo y el desarrollo de las próximas actividades.

La Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, saludó a los jóvenes participantes y los felicitó por el compromiso demostrado, destacando la importancia de este espacio como una herramienta de formación ciudadana y participación democrática.

La sesión inaugural del Concejo Deliberante Estudiantil 2026 se realizará el próximo jueves 30 de julio, a las 10:00 horas, en la Sala de Sesiones del HCD San José.

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