La Cámara de Diputados dio ingreso a la reforma previsional y otorgó media sanción al incentivo para el comercio

Durante sesión especial, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio ingreso y giró a comisiones de Hacienda y de Previsión Social el proyecto de reforma jubilatoria enviado por el Senado. Además otorgó media sanción al régimen de incentivos tributarios para el sector comercial.

Bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos celebró este miércoles 22 la segunda sesión especial correspondiente al 147º Período Legislativo. La jornada habilitó una agenda legislativa con una serie de normativas impulsadas por la administración provincial. En primer término, adquirió estado parlamentario el Expediente Nº29.406, un proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo venido en revisión desde el Senado, denominado «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional». Tras su formal ingreso, la Presidencia dispuso su pase a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas -a cargo del diputado Bruno Sarubi- y de Previsión y Seguridad Social -a cargo de la diputada Vilma Vázquez-, donde se abocarán en conjunto a su análisis y dictamen.

Acto seguido, la cámara baja aprobó el dictamen correspondiente a un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Esta norma, que recibió media sanción por mayoría, establece un esquema de incentivos tributarios orientados a fortalecer la promoción y el desarrollo de la actividad comercial dentro de la provincia. El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, diputado Bruno Sarubi, fundamentó el impulso de la iniciativa ante sus pares, de la que destacó la voluntad de “eliminar progresivamente la carga tributaria que afronta un sector que genera empleos”. A su turno, el diputado Carlos Damasco fundó su voto a favor al considerar que “no resuelve todas las demandas del sector, pero constituye un paso importante en la dirección correcta”. Desde el bloque de la primera minoría, la diputada Andrea Zoff argumentó la abstención al momento de votar al señalar: “No resulta suficiente” y reclamó por “ayuda inmediata al sector en contexto de crisis”.

Durante la jornada también recibieron media sanción otros dictámenes provenientes de la comisión de Legislación General. Entre ellos se destacó la aprobación del proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación diversos inmuebles destinados a la obra básica, calzada de ripio y obras de arte en la Ruta Provincial Nº 30, en el tramo comprendido entre Maciá y Guardamonte. A su vez, se aprobó con modificación parcial el proyecto de ley venido en revisión para la modificación del artículo 36º de la Ley Orgánica de Tribunales Nº6.902, que versa sobre cómo deben reemplazarse los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que hubieren sido recusados o excusados o estuviere vacante su vocalía por licencia o vacancia propiamente dicha.

Del mismo modo, los legisladores avanzaron con la aprobación de la cesión de bienes muebles a comunas y entidades educativas provinciales. A través de la media sanción de un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo quedó facultado para donar tres vehículos oficiales en favor de las comunas de Gobernador Echagüe, Nueva Escocia y Nueva Vizcaya. En tanto, se aprobó la iniciativa que dispone que el Estado acepte la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná destinado a la construcción de la Escuela Secundaria Nº 78 «Intendente Juan Carlos Esparza». Finalmente, se autorizó la donación de un inmueble a la Comuna Rocamora con el cargo de destinarlo al mantenimiento del Cementerio Municipal.

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