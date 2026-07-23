La provincia distinguió a productores entrerrianos por el desarrollo y mejora genética de sus animales

El Gobierno de Entre Ríos distinguió por primera vez la trayectoria, desarrollo y mejora genética de 34 productores bovinos, equinos, ovinos y caprinos que exponen sus mejores animales en la Exposición Rural de Palermo.

En representación del gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani entregó los reconocimientos a los cabañeros entrerrianos junto al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. La iniciativa contó con el acompañamiento de la Sociedad Rural Argentina.



El acto se desarrolló este miércoles en el predio ferial de la Sociedad Rural, en el marco de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. En esta oportunidad, el Gobierno de Entre Ríos otorgó por primera vez distinciones a la trayectoria, desarrollo y mejora genética de productores entrerrianos.



La vicegobernadora agradeció a los cabañeros presentes y felicitó a los productores que representan a Entre Ríos. «Estamos orgullosos», remarcó. Además, señaló que la ganadería entrerriana «tiene una enorme fortaleza porque combina la experiencia transmitida de generación en generación con la capacidad de adaptarse, innovar en tecnología, y seguir creciendo». En otro tramo de su discurso, mencionó las distintas iniciativas del gobierno provincial para acompañar al sector productivo.



Por su parte, el ministro Guillermo Bernaudo, enfatizó que «más allá del gesto simbólico, la provincia acompaña el esfuerzo y el trabajo de los productores». Asimismo, destacó a la Sociedad Rural por respaldar la iniciativa y expresó que «no hay desarrollo posible en la provincia sin el sector agropecuario».



A su vez, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo que este reconocimiento «es una certeza y una gran idea» ya que además permite «poner en valor el mérito de competir en una exposición tan difícil». En ese sentido, destacó que las cabañas de Entre Ríos «están haciendo un muy buen papel», subrayando que tienen «premios por todos lados. Hay que seguir en esta línea para que más ganaderos y criadores de caballos se entusiasmen con la producción, y, por supuesto, den un paso más allá, que es hacer genética», concluyó Pino.



Finalmente, el director de la Sociedad Rural Argentina Distrito 7 Entre Ríos, Juan Diego Etchevere, expresó su agradecimiento al Gobierno de Entre Ríos y a la vicegobernadora Alicia Aluani por «acompañar a los productores entrerrianos y a los cabañeros que, año a año, hacen un trabajo excelente». De esa manera, Etchevere indicó que Entre Ríos se encuentra en continuo fortalecimiento.



Participaron también por de la Sociedad Rural Argentina Distrito 7 (Entre Ríos), Mariano Berisso; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; el director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber; y el titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, quienes junto con las autoridades provinciales, entregaron las distinciones a los representantes de las cabañas en el stand entrerriano. Tras la ceremonia, las autoridades recorrieron los corrales de productores bovinos de la provincia.

Cabañas reconocidas

Los establecimientos distinguidos fueron Malaika, El Mojón, Santa Lucía, Arasy, Santa Irene, La Matilde, El Gaucho, Cabañas del Impenetrable, Marta Carina, La Oma Doble G del Litoral, Tres Colonias, Santa Cecilia, Cabaña La Frontera, Asociación Educacionista La Fraternidad, El Centinela, Don Roberto, La Angelita, El Fortín, Bototí Picú, Don Roberto (de Bartolomé Ginocchio e Hijos), La Primavera, Cría OD, San Juan, Tres Molinos, Lo de Juan, Don Alberto, San Isidoro, Cabaña El Cara Negra, San Esteban, El Carandá, La Grada, La Libertad, El Rincón y Las Tunas.

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