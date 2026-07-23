Los métodos anticonceptivos de larga duración continúan ampliando su alcance en Entre Ríos

Entre el 1° de enero y el 14 de julio de 2026, el Ministerio de Salud de Entre Ríos registró la colocación de 3.015 métodos anticonceptivos reversibles de larga duración en establecimientos sanitarios de toda la provincia, consolidando la continuidad del acceso a prestaciones esenciales en materia de salud sexual y reproductiva.

En el período señalado se colocaron 2.753 implantes subdérmicos y 262 dispositivos intrauterinos (DIU), dos de los métodos anticonceptivos de mayor eficacia para la prevención de embarazos no intencionales.

Los datos muestran una importante demanda entre las personas de 15 a 24 años, franja etaria en la que se realizaron 1.782 colocaciones de implantes subdérmicos y 61 DIU, mientras que en el grupo de 24 años en adelante se registraron 622 implantes y 201 DIU. Asimismo, se efectuaron 348 colocaciones de implantes subdérmicos en adolescentes de entre 11 y 14 años, en el marco de las intervenciones contempladas por las políticas públicas vigentes y con el correspondiente acompañamiento de los equipos de salud.

Los registros también evidencian la continuidad en la elección de los métodos anticonceptivos de larga duración. Al igual que en 2025, el implante subdérmico continúa siendo el método más utilizado en la red pública de salud, concentrando más de nueve de cada diez colocaciones realizadas durante 2026, mientras que el DIU mantiene una participación estable dentro de las prestaciones brindadas.

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) reconoce una duración de cinco años para el implante subdérmico en Argentina. La extensión del período de uso, que anteriormente era de tres años, está respaldada por evidencia científica que confirma una eficacia superior al 99 por ciento durante todo ese tiempo, lo que refuerza las ventajas de este método anticonceptivo por su seguridad, efectividad y continuidad de protección.

Los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC, por su sigla en inglés) se caracterizan por su elevada eficacia, seguridad y comodidad de uso, ya que brindan protección durante varios años sin requerir una acción diaria por parte de la persona usuaria. Además, su efecto es completamente reversible una vez retirados, permitiendo recuperar la fertilidad de manera rápida cuando así se desea.

De este modo, se continúa garantizando la disponibilidad de estos métodos anticonceptivos en hospitales y centros de atención primaria, promoviendo el acceso equitativo a la información, al asesoramiento y a la elección libre e informada de los mismos, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

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