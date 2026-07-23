Pago de haberes y aumentos para empleados municipales en Feliciano

Reunido con representantes del Gremio Municipal, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, acordó un aumento que varía entre el 4 % y el 8 %, dependiendo de las categorías, a abonarse con los haberes de Julio, para el personal de planta y un aumento del 4 % para el personal temporario. Dicho aumento no será aplicable a los funcionarios políticos.

«Además, dialogamos sobre la entrega que se hará efectiva en los próximos días de ropa de trabajo y de las reuniones para ejecutar distintas normativas del Estatuto del Empleado Municipal», explicó Arévalo.

www.discofm.com.ar