Se acreditan los fondos de las Tarjetas Sociales este viernes

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el viernes 24 de julio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos se acreditarán a las 8 horas.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores. El cronograma de habilitación alcanza a todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

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