Allanamiento positivo tras investigación por robo

A raíz de una denuncia radicada por un vecino de 42 años, quien manifestó haber sufrido la sustracción de dinero en efectivo y otros elementos de su vivienda, luego de constatar daños en uno de sus accesos, personal policial de Comisaría San José inició las tareas investigativas correspondientes.

El trabajo realizado por los efectivos permitió reunir elementos de interés para la causa, solicitándose una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Colón.

La medida judicial se concretó en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Sargento Cabral y Juan Manuel de Rosas de la ciudad de San José, habitado por un hombre de 35 años, arrojando resultado positivo. En el lugar se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares: un iPhone 14 Pro, un Motorola Moto G82 y un Motorola E13.

Anoticiada la Unidad Fiscal interviniente sobre el resultado del procedimiento, dispuso que los elementos secuestrados permanezcan a su disposición, mientras que la persona sospechada quedó supeditada a la causa.

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