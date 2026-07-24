Con una emotiva presentación, se estrenó el primer capítulo de la serie documental sobre Alejo Peyret

Con una importante participación de vecinos, autoridades e integrantes de la comunidad educativa, este miércoles por la noche se realizó el estreno del primer capítulo de la serie documental «Alejo Peyret: El hombre que desafió el vacío», una producción audiovisual realizada íntegramente en San José que busca recuperar y difundir la historia de una de las figuras más trascendentes en la conformación de la Colonia y de la región.

La presentación tuvo lugar en la ESJA N° 51 «Juana Azurduy», institución que acompaña activamente el desarrollo de este proyecto y cuyos estudiantes protagonizan las recreaciones históricas que forman parte de la serie. El primer episodio, titulado «Antes del orden», recrea la llegada de los primeros inmigrantes a estas tierras y el papel fundamental desempeñado por Alejo Peyret como mediador entre las familias colonizadoras y el general Justo José de Urquiza, en los inicios de la organización de la Colonia San José.

La propuesta combina investigación histórica, testimonios de referentes locales, recreaciones escénicas y recursos audiovisuales contemporáneos, con el propósito de acercar la historia regional a la comunidad desde una mirada dinámica, accesible y comprometida con la preservación de la memoria colectiva.

El proyecto es impulsado por Ricardo Honeker y Juan Galiano, responsables de la creación, investigación histórica, guion y dirección general de la serie. La dirección audiovisual, filmación y edición estuvieron a cargo de Juan Galiano, a través de la productora audiovisual Arriba, mientras que la coordinación institucional y de actores fue llevada adelante por Ricardo Honeker.

Las escenas de ficción fueron realizadas con la participación de estudiantes de la ESJA N° 51, bajo la dirección actoral y de vestuario de Pablo Alcoba y Ángela Crepy, integrantes del grupo de teatro La Marquesina, quienes además tuvieron a su cargo el maquillaje y la construcción de las escenografías. La asistencia de cámara y sonido estuvo a cargo de Facundo Gaspar, mientras que Silvia Simmone realizó el subtitulado, la revisión del material y colaboró en distintos aspectos comunicacionales del proceso de producción.

Gran parte de la producción audiovisual fue realizada en las instalaciones del Centro Cultural La Botica, utilizando especialmente su sala teatral como escenario para las recreaciones, consolidando el aporte de este espacio cultural al desarrollo de iniciativas artísticas y patrimoniales de la ciudad.

Durante la presentación también se destacó el acompañamiento institucional de la ESJA N° 51 «Juana Azurduy», cuyas autoridades confiaron en la propuesta desde sus comienzos, posibilitando que sus estudiantes se involucraran activamente en una experiencia educativa y cultural de gran valor. Asimismo, se reconoció el respaldo brindado por el Honorable Concejo Deliberante de San José, que acompaña institucionalmente la iniciativa, y el compromiso de los vecinos e investigadores que participaron del primer capítulo aportando sus testimonios para enriquecer la reconstrucción histórica.

El equipo organizador expresó además su agradecimiento a los auspiciantes que, mediante su apoyo, hicieron posible el inicio de esta producción audiovisual, concebida como una serie documental que continuará con nuevos capítulos dedicados a profundizar distintos aspectos de la vida, obra y legado de Alejo Peyret.

La presentación, con entrada libre y gratuita, contó con una destacada concurrencia de público, reflejando el interés de la comunidad por una propuesta que pone en valor la historia y el patrimonio regional. Próximamente se dará a conocer la fecha de estreno del segundo capítulo de la serie.

www.discofm.com.ar