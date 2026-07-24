La provincia ejecutará obras de infraestructura escolar en el departamento San Salvador

Con una inversión de 37 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante la apertura de sobres para realizar trabajos de reparación en un establecimiento educativo de Colonia San Ernesto. La intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad para toda la comunidad educativa.

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura escolar en el territorio provincial, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizará el próximo 29 de julio, a las 10, la apertura de sobres para la ejecución de obras de reparación en la escuela primaria N° 9 «Pinocho», ubicada en Colonia San Ernesto, departamento San Salvador. La obra comprende un presupuesto oficial de 37 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

«Esta obra permitirá mejorar las condiciones edilicias de la escuela y hacer posibles espacios más seguros para que los chicos puedan aprender en un entorno adecuado», señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. En ese sentido, agregó: «Cada intervención que llevamos adelante forma parte de una planificación sostenida de inversión en infraestructura educativa, con el objetivo de dar respuesta a necesidades edilicias concretas de cada comunidad y asegurar establecimientos en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades escolares».

La intervención surge a partir de un relevamiento técnico realizado por el equipo zonal departamental de Arquitectura, donde se detectaron diversas patologías edilicias que afectan el funcionamiento cotidiano del establecimiento y las condiciones de seguridad y salubridad de estudiantes, docentes y personal. El proyecto contempla la reparación del sector de cocina, donde se registran hundimientos de piso, problemas estructurales y filtraciones de humedad, además de la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua, y se realizarán trabajos de pintura interior.

Asimismo, se ejecutarán trabajos en la galería ubicada al norte de las aulas, con la reconstrucción de pisos y la construcción de nuevas veredas perimetrales para garantizar una circulación segura y prevenir futuros asentamientos. También se reparará la junta estructural entre el sector de baños y la galería, mientras que en la cubierta se incorporarán nuevos elementos de protección para evitar filtraciones.

www.discofm.com.ar