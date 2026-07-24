Recuperan una moto con pedido de secuestro y un joven fue aprehendido por encubrimiento

En el marco de una investigación iniciada a partir de un pedido de colaboración formulado por la Jefatura Departamental Uruguay, en relación con la sustracción de una motocicleta marca Bajaj Dominar D400 cuyas características fueron aportadas para su localización, personal de Comisaría San José llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años por el presunto delito de Encubrimiento y el posterior recupero del rodado.

La intervención se inició luego de que efectivos policiales tomaran conocimiento sobre la presencia de un motovehículo de similares características al interesado, que habría sido observado realizando maniobras peligrosas en la zona céntrica de la ciudad. Durante recorridas preventivas, los uniformados detectaron una moto compatible con la descripción, cuyos ocupantes intentaron evadir la identificación policial.

Posteriormente, en inmediaciones de calles Entre Ríos y Juan Manuel de Rosas, fue interceptado uno de los involucrados, dándose intervención a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso las medidas correspondientes.

Continuando con las diligencias, se realizaron tareas de búsqueda en una laguna ubicada en un campo de la zona, contando con la colaboración de Bomberos Voluntarios. Debido a las condiciones del lugar, la profundidad del agua y lo avanzado de la hora, ya en horario nocturno, no fue posible concretar la extracción durante esa jornada.

Finalmente, durante la tarde de este viernes, personal policial, Bomberos Voluntarios e Inspección Municipal retomaron los trabajos, logrando extraer la motocicleta. Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 19 de octubre de 2.022, requerido por la localidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

Con conocimiento de la Fiscalía interviniente, se dispuso el formal secuestro del motovehículo, quedando a disposición de la Justicia.

www.discofm.com.ar