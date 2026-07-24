Registran avances en el Salón del Gremio Municipal de Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a representantes del Gremio Municipal, visitó los avances de trabajos en la cocina, galerías y sanitarios del salón.

Con ayuda del Municipio, en materiales y mano de obra, pero con el mayor aporte realizado por los fondos del Gremio, se trabaja en conjunto y se espera que los compañeros de trabajo tengan inaugurado el mismo muy pronto.

«Será un gran avance y un sueño cumplido para toda la familia Municipal», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

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