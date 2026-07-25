El Río Uruguay mantendrá su ascenso

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande emitió un nuevo informe hidrológico en el que confirmó que el río Uruguay mantendrá una tendencia ascendente durante los próximos días.

De acuerdo al parte oficial, el aporte de las últimas 24 horas fue de 9.482 m³/s, mientras que el caudal evacuado a las 8:00 fue de 9.108 m³/s. El nivel del embalse se ubicó en 34,95 metros y tenderá a 34,90 metros, con el vertedero abierto.

Además, se informó que el caudal medio diario evacuado variará entre 9.800 y 8.300 m³/s.

Para el puerto de Concordia, Salto Grande prevé una altura máxima de 8,00 metros y una mínima de 7,20 metros. En tanto, para el puerto de Salto las cotas serán de 8,30 y 7,50 metros, respectivamente.

Sin embargo, la evolución del río sorprendió las previsiones. Cabe recordar que se estimaba que el nivel no superaría los 7 metros, pero a las 20:00 horas el hidrómetro del puerto de Concordia registró 7,56 metros, permaneciendo estacionario.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales, ya que las condiciones hidrológicas pueden modificarse por razones imprevistas o de emergencia.

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