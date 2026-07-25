En su visita al Puerto de Hamburgo Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones del Puerto de Hamburgo, uno de los principales nodos logísticos del mundo y puerta de entrada para productos entrerrianos al mercado europeo. El objetivo fue fortalecer las oportunidades de exportación y analizar modelos de innovación que potencien el desarrollo de la provincia.

Durante su estadía en la ciudad germana, el mandatario mantuvo reuniones de trabajo con operadores portuarios, empresas líderes y especialistas en logística de alta tecnología. Los encuentros permitieron intercambiar experiencias sobre planificación y articulación público-privada para mejorar la competitividad provincial. La visita del gobernador formó parte del proceso de consolidación de vínculos institucionales y comerciales con Alemania que se vienen construyendo desde el inicio de la actual gestión.

Transformación regional y logística

Tras conocer de primera mano el funcionamiento logístico del puerto, Frigerio destacó el impacto que tienen en el territorio, subrayando que «los grandes puertos no transforman solamente a la ciudad donde están ubicados. Transforman regiones enteras».

En ese sentido, el mandatario vinculó la experiencia de un puerto de Río como el de Hamburgo con el potencial de Entre Ríos, resaltando la importancia de aprovechar los puertos de agua dulce con los que cuenta la provincia. «En logística, el tramo más costoso del recorrido de un contenedor suele comenzar cuando deja el barco. Por eso, cuanto más lejos podamos transportar la carga por vía fluvial, más competitiva será nuestra producción», explicó el gobernador.

Oportunidades en el mercado internacional

La agenda se dio en un contexto de creciente vinculación comercial, luego de la reciente exportación de miel entrerriana al Puerto de Hamburgo bajo el nuevo marco del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Frigerio señaló que este antecedente demuestra que el mundo ofrece nuevas oportunidades y que Entre Ríos debe estar preparada para consolidar su perfil exportador.

El interés de los operadores europeos se centró en el próximo dragado de la Hidrovía Paraná, un proceso en cuya planificación la provincia participa por primera vez en su historia. El gobernador calificó esta etapa como una «oportunidad única para potenciar nuestras exportaciones, mejorar la infraestructura logística y generar más empleo de calidad en toda la región».

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