Primera noche de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización

La primera jornada de la 39° Fiesta Nacional de la Colonización se vivió con toda la emoción, la música y el orgullo por nuestras tradiciones.

El escenario brilló con la presentación del Ballet Folclórico Che-Kerá, la voz de Pitingo Izaguirre, la propuesta joven e innovadora de No Tiene Goyete, el talento de Andrea Morel, «La Calandria Entrerriana», y un cierre inolvidable junto a Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, uno de los grupos más representativos del chamamé argentino.

Además, el tradicional Guiso de Lentejas, preparado por la Cooperadora de la Escuela Técnica Nº 6 «Juan Antonio Forclaz», fue uno de los grandes protagonistas de la noche y conquistó a vecinos y visitantes con todo el sabor de nuestras raíces.

La primera noche dejó postales llenas de alegría, encuentros y emociones compartidas, dando inicio a una nueva edición de una fiesta que volvió a reunir a la comunidad para celebrar su historia, su cultura y su identidad.

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