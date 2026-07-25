Salud amplía las Asesorías de Salud Integral en las escuelas con nuevos espacios para adolescentes

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección Materno Infanto Juvenil, continúa ampliando las Asesorías de Salud Integral en las Escuelas (ASIE), una estrategia que acerca los equipos de salud a las instituciones educativas para brindar espacios de escucha, orientación y acompañamiento a adolescentes, promoviendo un abordaje integral de su bienestar.

Con la incorporación de nuevas asesorías, la estrategia se extendió a distintas localidades de la provincia. En General Ramírez, el hospital Nuestra Señora de Luján comenzó a desarrollarla en escuelas secundarias de la ciudad; en el departamento Islas del Ibicuy se implementa en establecimientos educativos de Ibicuy con participación de los equipos de salud locales; mientras que el hospital San Antonio de Gualeguay sumó un espacio para ampliar la cobertura y fortaleciendo el trabajo articulado entre los sectores de Salud y Educación.

Las Asesorías de Salud Integral en las Escuelas consisten en la presencia periódica de profesionales de distintas disciplinas dentro de los establecimientos educativos, en el marco de un trabajo previamente acordado entre las autoridades sanitarias y las instituciones escolares dependientes del Consejo General de Educación. A partir de esa articulación, los equipos de salud desarrollan actividades de promoción y prevención, generan espacios de consulta y acompañan a los adolescentes en temas vinculados a su salud física, mental, emocional y social.

Al respecto, el referente de la División Infanto Juvenil, Cristian Maldonado, explicó: «Una asesoría es la presencia activa del equipo de salud dentro de la escuela. No se trata solamente de abordar la salud sexual, sino de trabajar la salud integral de las adolescencias, generando un espacio donde puedan expresar sus inquietudes, recibir información y acceder a orientación cuando lo necesiten».

Asimismo, detalló que la implementación de cada asesoría comienza con un acuerdo entre la institución educativa y el efector de salud, mediante el cual se establece la participación periódica de profesionales de diferentes disciplinas en las escuelas. «Si durante esos encuentros surge una situación que requiere una atención específica, el adolescente puede ser derivado al centro de salud para continuar el acompañamiento correspondiente», señaló.

Entre sus principales objetivos, las ASIE buscan asesorar a los adolescentes en aspectos vinculados a su salud integral, promover hábitos saludables, desarrollar acciones de prevención, facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud y fortalecer el ejercicio de sus derechos mediante un acompañamiento cercano y sostenido.

Actualmente, las ASIE funcionan en 32 efectores de salud distribuidos en los departamentos Concordia, Paraná, Nogoyá, Uruguay, Federal, Victoria, Tala, Feliciano, Gualeguaychú, Villaguay, Colón, Diamante, Gualeguay, La Paz e Islas del Ibicuy, consolidando una red provincial que facilita el acceso de las adolescencias a espacios de consulta, orientación y promoción de la salud.

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