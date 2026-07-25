Un paso fundamental para los Carnavales Felicianeros 2027

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión clave y sumamente productiva con los representantes de las tres comparsas locales: Marabú, Irupé e Ivoti Porá
En un clima de total cordialidad y excelente diálogo, se lograron avances significativos en temas prioritarios para el futuro de esta gran fiesta:
Comisión Organizadora: Se están delineando la presentación del nuevo proyecto de ordenanza que definirá la conformación y el trabajo de la futura comisión.
Organización interna: Acordaron pautas sobre cómo se estructurará la Comisión y sus reglamentos, de cara a las próximas ediciones, fortaleciendo el trabajo conjunto.
Nuevas fechas: Se evaluaron alternativas para el calendario de los carnavales, teniendo en cuenta el fenómeno climático de El Niño para garantizar que todas las noches de fiesta puedan disfrutarse al máximo.
»El trabajo en equipo entre el municipio y nuestras comparsas es la clave para seguir potenciando la identidad, la pasión y el orgullo de nuestra ciudad», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.
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