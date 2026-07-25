Un paso fundamental para los Carnavales Felicianeros 2027

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión clave y sumamente productiva con los representantes de las tres comparsas locales: Marabú, Irupé e Ivoti Porá

​En un clima de total cordialidad y excelente diálogo, se lograron avances significativos en temas prioritarios para el futuro de esta gran fiesta:

Comisión Organizadora: Se están delineando la presentación del nuevo proyecto de ordenanza que definirá la conformación y el trabajo de la futura comisión.

​Organización interna: Acordaron pautas sobre cómo se estructurará la Comisión y sus reglamentos, de cara a las próximas ediciones, fortaleciendo el trabajo conjunto.

​Nuevas fechas: Se evaluaron alternativas para el calendario de los carnavales, teniendo en cuenta el fenómeno climático de El Niño para garantizar que todas las noches de fiesta puedan disfrutarse al máximo.

​»El trabajo en equipo entre el municipio y nuestras comparsas es la clave para seguir potenciando la identidad, la pasión y el orgullo de nuestra ciudad», manifestó al respecto el Intendente Arévalo.

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