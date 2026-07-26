Con inversión provincial se ejecutarán obras en Escuela Agrotécnica de Villaguay

El gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para ejecutar obras de reparación en cubiertas, cielorrasos e instalación eléctrica de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza, de Villaguay. La inversión provincial supera los 43 millones de pesos y beneficiará a más de 430 estudiantes.

Como parte de la planificación de obras en materia de infraestructura educativa que lleva adelántela provincia, se realizará la apertura de sobres para ejecutar trabajos de reparación y mejora edilicia en la Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza, ubicada en el ejido sur de la ciudad de Villaguay, a cinco kilómetros de la cabecera departamental.

Los trabajos permitirán optimizar las condiciones del edificio donde diariamente desarrollan sus actividades más de 430 estudiantes, fortaleciendo los espacios destinados a la formación técnica y garantizando mejores condiciones para toda la comunidad educativa.

La institución comprende aulas, laboratorios, biblioteca, oficinas administrativas, grupos sanitarios y otros espacios de uso común. Si bien el edificio presenta un buen estado general, algunos sectores requieren intervenciones para garantizar su correcto funcionamiento y brindar espacios más seguros, confortables y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

El acto administrativo tendrá lugar el jueves 30 de julio, a las 11, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los 43 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

«Invertir en infraestructura educativa es invertir en el presente y el futuro de los estudiantes y su formación. Estas obras permitirán resolver problemas edilicios concretos y garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje. Además, forman parte de una política sostenida para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio entrerriano y hacer posibles mejores entornos para el aprendizaje», señaló el ministro Hernán Jacob.

La intervención abarcará una superficie de 515 metros cuadrados e incluirá la reparación de las cubiertas del comedor y del patio interno; el recambio de placas del cielorraso; nuevos revoques interiores y exteriores; la renovación de la instalación eléctrica del patio interno; la reposición de luminarias en el comedor; la reparación del grupo sanitario de la cocina y la construcción de desagües pluviales en el patio.

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