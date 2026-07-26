Segundo día de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización

Un sábado inolvidable que reunió a miles de personas para disfrutar de la música, la tradición y los encuentros que hacen única a esta celebración.

El Almuerzo Popular, el folklore y el paseo de artesanos, emprendedores y productores regionales fueron protagonistas de una jornada llena de vida.

Sobre el escenario brillaron Maxi Fernández, Alejandra y Daniel, Turco Río, Ballet Luna Cautiva, Facundo Torresan, Hernán Paz y Los Duendes.

El gran cierre llegó con Luciano Pereyra, que hizo cantar y emocionar a una multitud en una noche que quedará en el corazón de todos.

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