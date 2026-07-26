Una multitud celebró la historia y la identidad de San José

La ciudad vivió una nueva edición de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, que se llevó a cabo en la Plaza General Urquiza, con una multitudinaria convocatoria que reunió a vecinos, visitantes y autoridades para rendir homenaje a la historia, las raíces y la identidad de la comunidad.

El acto oficial fue presidido por el presidente municipal, Gustavo Bastian, acompañado por la viceintendenta Mirta Pérez. También participaron intendentes de distintas localidades de la provincia, representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, concejales y demás funcionarios, quienes compartieron la celebración junto a miles de personas que colmaron el tradicional paseo público.

El tradicional desfile alegórico, que contó con la participación de más de 30 cuadros y representaciones preparados por diversas instituciones de la ciudad comenzó pasadas las 14 horas. A través de coloridas escenificaciones, los participantes recrearon distintos momentos de la historia de la colonización, poniendo en valor el legado de los primeros inmigrantes y el crecimiento de la comunidad.

Las palabras de bienvenida y el discurso alegórico estuvieron a cargo del presidente municipal Gustavo Bastian, quien destacó la importancia de preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad local, al tiempo que valoró el compromiso de las instituciones, vecinos y voluntarios que hicieron posible una nueva edición de esta tradicional celebración.

La Fiesta Nacional de la Colonización volvió a consolidarse como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región, convocando a miles de personas en una jornada marcada por la emoción, el sentido de pertenencia y el reconocimiento a la historia que dio origen a la ciudad.

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