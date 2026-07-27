Frigerio encabezó una reunión de gabinete para coordinar acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se analizaron las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno de El Niño, con especial atención a la crecida de los ríos Paraná y Uruguay y al impacto que podrían generar las lluvias intensas en distintas zonas de la provincia.

Al término de la reunión, el vocero del encuentro fue el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien explicó que uno de los principales ejes de trabajo es la planificación preventiva frente a los posibles efectos del fenómeno climático. «Uno de los temas que nos ocupa es el fenómeno de El Niño. Estamos coordinando las acciones que vamos a llevar adelante, poniendo el foco principalmente en la prevención de sus posibles efectos», sostuvo.

El funcionario señaló que el gobierno provincial trabaja de manera articulada entre las distintas áreas y junto a los gobiernos locales. «Sabemos que cada uno de estos fenómenos, si bien ha habido varios a lo largo de la historia, tiene sus particularidades. Por eso estamos trabajando de manera interministerial y con los municipios, que son los principales actores en brindar la primera respuesta. Desde la Provincia tenemos que acompañar y reforzar la acción de cada uno de ellos», afirmó.

En ese sentido, Blanzaco indicó que la planificación contempla las particularidades de ambas cuencas. «Las crecidas de los ríos presentan características diferentes. En la costa del Paraná la respuesta suele ser más previsible, mientras que en la costa del Uruguay, aunque existe la regulación de las represas, lo que más nos preocupa son las lluvias intensas, porque pueden generar una situación crítica en muy poco tiempo y para eso tenemos que estar preparados», remarcó.

Asimismo, el ministro informó que ya se definió un protocolo de actuación sanitaria para acompañar las medidas preventivas. «El protocolo incluye el refuerzo de los calendarios de vacunación para quienes aún no estén vacunados, la preparación de medicamentos y antibióticos necesarios para prevenir infecciones y la programación, junto con los municipios, de rondas sanitarias para atender las necesidades que puedan surgir», detalló.

Tras el encuentro realizado en el Salón de los Gobernadores y del que participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, Blanzaco adelantó que en los próximos días se convocará a los municipios que presentan mayor riesgo de afectación. «Estamos programando una reunión con los municipios que generalmente resultan más afectados, para establecer una acción coordinada junto con el resto de los ministerios y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial», concluyó.

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