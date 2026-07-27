Lo aprehenden por incumplir medidas judiciales

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de la Jefatura Departamental Colón dio cumplimiento a un Oficio Judicial librado en el marco de una causa que investiga los presuntos delitos de amenazas, desobediencia a una orden judicial y lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La medida permitió concretar la detención de un hombre de 23 años, quien fue localizado por los efectivos y trasladado a dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

La intervención judicial se originó a partir de las actuaciones impulsadas desde la Jefatura Departamental, luego de constatarse el presunto incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al imputado. En ese contexto, se confeccionaron los informes correspondientes, acompañados de registros fílmicos y demás elementos de interés para la investigación, los cuales fueron elevados oportunamente a la autoridad judicial. Tras valorar las actuaciones incorporadas a la causa, se dispuso el libramiento del Oficio de Detención que culminó con la aprehensión del encausado.

www.discofm.com.ar