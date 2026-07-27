Más oportunidades y formación para los jóvenes felicianenses

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio específico de prácticas educativas y pasantías con la EEAT N° 52 «Manuel Bernard», a cargo de su rector, el Prof. Carlos C. Valentinuz.

Esta iniciativa se lleva adelante en el marco del programa Escuela y Comunidad (Resolución N° 0492/25 CGE), con el objetivo de que los alumnos de la Esc. Agrotécnica N° 52 puedan realizar sus vinculaciones formativas en distintas áreas e instalaciones de la Municipalidad.

De qué se trata este acuerdo

Permite a los estudiantes realizar prácticas de carácter estrictamente pedagógico en un entorno de trabajo real, con acompañamiento de tutores, seguros correspondientes y todo lo relacionado con un aprendizaje que le permita tener herramientas en el mundo laboral .

«Seguimos apostando por la educación, abriendo las puertas de la gestión municipal para acompañar el aprendizaje y el futuro desarrollo profesional de los jóvenes de Feliciano» puntualizó al respecto Arévalo.

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