San José activa un plan preventivo ante posibles evacuaciones por la creciente del Rìo Uruguay 

La Municipalidad de San José puso en marcha un amplio operativo de prevención y planificación con el objetivo de estar preparada ante los posibles impactos del fenómeno El Niño y una eventual crecida del río Uruguay.

Como primera medida, equipos municipales comenzaron un relevamiento en los sectores ubicados dentro de la cota de riesgo hídrico. El trabajo consiste en recorrer las viviendas, dialogar con las familias y relevar información que permita organizar con anticipación una eventual evacuación o autoevacuación, garantizando una respuesta rápida y ordenada si las condiciones así lo requieren.

Hasta el momento, se han encuestado alrededor de 20 familias, conformando un registro actualizado que será fundamental para la coordinación de las acciones de emergencia.

En paralelo, el Municipio convocó esta semana a una reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil, con la participación de todas las instituciones y organismos involucrados en la atención de este tipo de contingencias. Durante el encuentro se analizaron los distintos escenarios posibles, se repasaron los protocolos de actuación y se coordinaron las acciones que cada organismo llevará adelante en caso de ser necesario.

Asimismo, la Municipalidad mantiene un contacto permanente con los referentes de Defensa Civil de las localidades de la costa del río Uruguay, monitoreando la evolución de la situación hidrológica y compartiendo información actualizada para anticipar decisiones y actuar de manera coordinada.

En el marco del plan de contingencia, la Secretaría de Salud y Bienestar Social ya trabaja en el acondicionamiento de los espacios destinados a recibir a posibles personas evacuadas. El Predio Multieventos será el principal centro de asistencia, donde se dispondrán sectores específicos tanto para el alojamiento de las familias afectadas como para el resguardo de muebles y demás pertenencias, brindando las condiciones necesarias para afrontar una eventual emergencia.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas intensifica las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad mediante la limpieza y mejora del drenaje de arroyos, alcantarillas y desagües pluviales, además del refuerzo de obras de contención y otras intervenciones destinadas a optimizar el escurrimiento del agua y disminuir el impacto de posibles anegamientos.

Estas acciones forman parte de una planificación integral que lleva adelante la Municipalidad de San José con el objetivo de anticiparse a cualquier eventualidad, priorizando la seguridad de las familias y la coordinación entre las distintas áreas municipales, organismos de emergencia e instituciones involucradas.

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