San José vivió un fin de semana inolvidable con la realización de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización

Durante tres días, más de 50.000 personas participaron de las celebraciones por el 169º aniversario de la ciudad, en una nueva edición de esta fiesta popular que año tras año renueva el encuentro con la historia, las tradiciones y la identidad de una comunidad construida a partir del trabajo, el esfuerzo y el legado de los primeros inmigrantes.

Si bien las actividades comenzaron semanas antes con distintas propuestas deportivas y recreativas, como el tradicional torneo de pesca, la Maratón de la Colonización y el torneo de tiro, las celebraciones continuaron el 2 de julio con la ofrenda floral en el cementerio municipal, el acto protocolar y el desfile de instituciones locales, dando paso al fin de semana central de la fiesta.

El Predio Multieventos abrió sus puertas el viernes 24 de julio con la Noche de Peña para dar inicio a la primera jornada. Vecinos y turistas pudieron recorrer el paseo gastronómico, los espacios institucionales y disfrutar de una noche dedicada a la música popular, con las presentaciones del Ballet Che`Kerá, Pitingo Izaguirre, No Tiene Goyete, Andrea Morel, y el Matador Rey del Chamamé – Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero.

El sábado 25, la actividad comenzó antes del mediodía con la feria de artesanos y emprendedores, la exposición de vehículos antiguos y diferentes propuestas para toda la familia. El Almuerzo Popular reunió a cientos de personas que compartieron una jornada de encuentro acompañada por las actuaciones de Maxi Fernández y Alejandra & Daniel.

Por la tarde, el escenario principal recibió al ballet junto al Turco Ríos y ballet Luna Cautiva, Facundo Torresan y Hernán Paz y Los Duendes, preparando el clima para uno de los momentos más esperados de esta edición: la presentación de Luciano Pereyra, quien convocó a una multitud con un espectáculo que recorrió sus grandes éxitos y convirtió al Predio Multieventos en el epicentro de una noche inolvidable.

El domingo 26 la celebración continuó con la apertura del predio y la tradicional exposición de vehículos antiguos, mientras que uno de los momentos más emotivos volvió a ser el Desfile Evocativo alrededor de la Plaza General Urquiza. Como cada año, la representación histórica rindió homenaje al sacrificio, la esperanza y el espíritu emprendedor de los primeros colonos que hicieron posible el nacimiento de San José, recuperando una de las expresiones más representativas de la memoria colectiva de la ciudad.

La última jornada culminó con una gran propuesta musical sobre el escenario principal, donde se presentaron Rosa Negra, La Quarentona, La Kuppé y Los Lirios, brindando el cierre festivo de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Colonización.

Al igual que en años anteriores, el Municipio dispuso un servicio gratuito de transporte durante las jornadas principales, permitiendo que vecinos de todos los barrios pudieran acercarse al Predio Multieventos y regresar a sus hogares sin costo, fortaleciendo el carácter inclusivo y popular de la celebración.

Con una importante participación del público, la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización volvió a consolidarse como uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región. Bajo el lema «Raíces de una comunidad productiva», la edición 2026 puso en valor no solo la historia de los primeros inmigrantes, sino también el presente de una comunidad que continúa creciendo a partir del trabajo, la producción, la cultura y el compromiso colectivo.

Más que una fiesta, la celebración representa un espacio de encuentro intergeneracional donde la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia se renuevan año tras año, reafirmando el vínculo de San José con sus raíces y proyectando ese legado hacia las futuras generaciones.

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