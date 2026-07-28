Frigerio asumió la presidencia pro tempore de la Región Centro

El gobernador Rogelio Frigerio asumió este martes la presidencia pro tempore de la Región Centro, dando inicio a una nueva etapa en la conducción del principal bloque de integración productiva del país. Desde ese lugar impulsará una agenda común orientada a fortalecer la infraestructura, la competitividad y la inserción internacional de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

El traspaso se realizó durante la XIX Junta de Gobernadores, en la ciudad cordobesa de San Francisco, con la participación de los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. En la jornada también quedó oficialmente inaugurada la Casa de la Región Centro, la nueva sede institucional del organismo.

La Región Centro representa el 19,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y concentra el 36 por ciento de las exportaciones argentinas, consolidándose como uno de los principales motores productivos del país.

Durante su discurso, Frigerio planteó una agenda de trabajo centrada en fortalecer la producción, la infraestructura, la competitividad y la integración regional, con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo económico y el empleo.

Entre las prioridades de corto plazo, propuso la puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, con sede en Rosario, y reclamó la implementación de un sistema de vigilancia alimentaria que garantice que los productos importados cumplan las mismas exigencias sanitarias que la legislación argentina impone a los productores nacionales.

Como desafíos de largo plazo, el mandatario sostuvo la necesidad de consolidar una matriz productiva sostenible y una institucionalidad que trascienda las gestiones de gobierno. En ese marco, ratificó el respaldo de la Región Centro a la reducción progresiva hasta la eliminación de las retenciones y al acuerdo Mercosur-Unión Europea como herramienta para ampliar mercados y potenciar las exportaciones.

Asimismo, destacó que la nueva Casa de la Región Centro permitirá profundizar el trabajo permanente entre las tres provincias, coordinar políticas públicas y consolidar una agenda común de desarrollo para los más de ocho millones de habitantes que integran la región.

Durante el acto, tanto Pullaro como Llaryora expresaron su respaldo a la nueva presidencia de Frigerio. El gobernador santafesino comprometió el acompañamiento de su provincia para seguir consolidando a la Región Centro como el motor productivo de la Argentina, mientras que el mandatario cordobés destacó la capacidad y el compromiso del gobernador entrerriano para fortalecer el proceso de integración regional.

También participaron del encuentro el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

En el marco de la jornada, los gobernadores firmaron el acta de constitución de la nueva sede institucional, que funcionará como espacio permanente para el desarrollo del proceso de integración regional y albergará además el Archivo Histórico de la Región Centro.

Con la asunción de Frigerio, Entre Ríos pasa a ejercer la conducción pro tempore de un espacio estratégico para el desarrollo del país, reafirmando el compromiso de las tres provincias de trabajar de manera coordinada para impulsar la producción, las inversiones y el crecimiento regional.

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