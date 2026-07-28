La Fiesta Nacional de la Colonización impulsó el movimiento turístico y económico en Tierra de Palmares

La tradicional celebración de San José coincidió con las vacaciones de invierno de la provincia de Buenos Aires y favoreció la llegada de visitantes. Desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacaron el trabajo articulado entre el sector público y privado, que permitió alcanzar altos niveles de ocupación en la región.

La Fiesta Nacional de la Colonización volvió a posicionarse como uno de los principales eventos del calendario entrerriano al convocar durante todo el fin de semana a miles de personas en San José. La programación artística, coronada por la actuación de Luciano Pereyra en la noche del sábado, se complementó con la participación de artistas locales y del departamento Colón, generando una amplia concurrencia.

En paralelo, una estrategia conjunta entre el Municipio de San José y el Parque Termal San José propició la llegada de más de 40 micros y 19 combis provenientes de distintos puntos del país. Los contingentes combinaron la asistencia a la fiesta con el disfrute de las termas y otros atractivos de la microrregión, favoreciendo una mayor permanencia de los visitantes.

La coincidencia del evento con el receso invernal bonaerense se reflejó en la actividad turística de Tierra de Palmares, donde la ocupación superó el 90 por ciento en gran parte de la oferta de alojamiento. El movimiento benefició a establecimientos hoteleros, complejos termales, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

El director Ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Sebastián Bel, destacó que «la experiencia de San José confirma que las fiestas populares son una herramienta para generar movimiento turístico y desarrollo económico cuando existe planificación y un trabajo coordinado entre el Estado, el sector privado y las instituciones».

Además, Bel valoró el rol de la Microrregión Tierra de Palmares y de los municipios que la integran por aprovechar la convocatoria para promocionar de manera conjunta sus propuestas. «La articulación regional permite ampliar el alcance de cada evento y multiplicar las oportunidades para todo el territorio», sostuvo.

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