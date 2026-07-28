La Policía recuperó en un descampado una moto sustraída

Personal de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en la víspera a raíz de un hecho informado por una vecina de 46 años, quien comunicara la sustracción de una Motocicleta marca Yamaha XTZ 125E y dos bicicletas tipo mountain bike, elementos que se encontraban en el patio de su vivienda.

A partir de la denuncia realizada, los efectivos policiales se abocaron de inmediato a la búsqueda de los rodados y al desarrollo de distintas tareas investigativas tendientes a lograr su ubicación. Mediante las averiguaciones practicadas, la información recolectada y el trabajo desplegado por el personal actuante, en la tarde este lunes se logró establecer la posible presencia de la motocicleta en inmediaciones de calles Dr. Tavella y Sarmiento.

Constituida una comisión policial en el lugar, se constató la existencia del motovehículo intersado, el que se hallaba abandonado en un descampado, motivo por el cual se procedió a su formal secuestro.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía en turno, la moto fue restituida a su propietaria bajo acta de estilo. En tanto, se continúan con  las diligencias investigativas a fin de lograr el recupero de las bicicletas sustraídas y determinar las circunstancias del hecho.

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