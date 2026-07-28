Orgullo entrerriano: Concordia y Gualeguay se unieron para homenajear a Senesi y Martínez

Con inmenso orgullo y cariño, los jugadores entrerrianos de la Selección Argentina en el Mundial, Marcos Senesi y Lisandro «Licha» Martínez fueron recibidos y homenajeados en Concordia y Gualeguay, respectivamente. Ambos deportistas fueron declarados Ciudadanos Ilustres en sus ciudades de origen.

Marcos Senesi regresó a su ciudad natal tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial y fue homenajeado por miles de vecinos frente al Palacio Municipal de Concordia. A su vez, el Concejo Deliberante lo distinguió con el máximo reconocimiento que otorga la ciudad al declararlo Ciudadano Ilustre.

En ese marco, el jugador concordiense instó «a los chicos que tienen esa disciplina y perseverancia que vayan ir por sus sueños. Yo lo pude cumplir y creo que otro chico o chica, o muchos, lo pueden volver a hacer».

«Eso es lo que le deseo a mi ciudad, que Concordia siga creciendo, que los chicos sigan aprendiendo, estudiando, formándose en el deporte y que el día de mañana puedan cumplir todos sus sueños».

A modo de cierre, Senesi dijo: «Acá hay un chico de Concordia que lo pudo hacer y yo estoy seguro que va a haber muchos más», concluyó.

Para quienes no conocen su historia, Senesi nació en Concordia el 10 de mayo de 1997 y dio sus primeros pasos en el Club Salto Grande. A los 12 años llegó a las inferiores de San Lorenzo, donde se formó y debutó en Primera División. Su carrera continuó en el Feyenoord de los Países Bajos y luego en el Bournemouth de la Premier League inglesa, donde se consolidó como uno de los defensores argentinos de mayor nivel. Ese crecimiento le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina y representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

En tanto, el defensor nacido en Gualeguay Lisandro «Licha» Martínez también fue recibido por una multitud, declarado Ciudadano Ilustre en su ciudad natal y reconocido con una gigantografía en la entrada de la ciudad y un playón en el barrio Molino.

El jugador entrerriano que se consolidó como figura de la Selección Argentina y del Manchester United agradeció el reconocimiento en su localidad al decir que es «lo más grande que hay venir a tus raíces y compartir con la gente que con la que uno vivió la infancia»

«Creo que en la vida hay que soñar en grande», sostuvo al recordar la posibilidad que tuvo en el mundial de darle la asistencia a Messi y de convertir un gol. «Hay que tratar de ir por los sueños y creer en uno mismo. Tener la confianza e ir con esa seguridad hacia delante y las cosas se pueden conseguir».

Finalmente, al ser consultado sobre el momento en el que le ganaron Inglaterra y desplegaron ese trapo de las Malvinas. «Fue un momento eh único. Es parte de nuestra historia, y nosotros hicimos memoria en honor a todos los caídos de Malvina».

Por último, Martínez destacó que «siempre fuimos muy respetuosos con el rival y a nuestra gente. No nos pudimos consagrar con el trofeo, pero creo que lo hicimos con muchas cosas muy importantes. A veces parece fácil, pero tratar de unir a un país es lo más complicado del mundo y creo que lo hicimos», concluyó.

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