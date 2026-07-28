Récord de público en la Fiesta Nacional de la Colonización y un importante impulso para el turismo y la economía local

La 39° Fiesta Nacional de la Colonización no solo dejó una marca imborrable por la magnitud de su convocatoria, sino que también consolidó a San José como uno de los destinos turísticos más elegidos de la región durante el último fin de semana de julio.

En el marco de la estrategia de promoción y comercialización desarrollada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San José, a cargo de Anabella Lubo, el Complejo “Termas San José” registró un intenso movimiento de visitantes durante las jornadas de la fiesta, con un nivel de actividad que superó ampliamente las expectativas.

Uno de los datos más relevantes fue el arribo de aproximadamente medio centenar de micros y minibuses provenientes de diferentes provincias, cuyos pasajeros adquirieron un paquete turístico especialmente diseñado para la ocasión. La propuesta combinó una jornada de relax en las Termas San José con el acceso al espectáculo de Luciano Pereyra, realizado el sábado por la noche en el Predio Multieventos.

La iniciativa, impulsada por el equipo de Marketing y Comercialización de la Secretaría de Turismo, permitió fortalecer la oferta turística de la ciudad, generando una experiencia integral que combinó bienestar, naturaleza, gastronomía, patrimonio histórico y uno de los espectáculos musicales más convocantes del país.

El importante flujo de visitantes tuvo un impacto directo en toda la cadena turística local. Hoteles, complejos de alojamiento, aparts, campings, restaurantes, comercios, estaciones de servicio y distintos prestadores trabajaron con una intensa demanda durante todo el fin de semana, generando un significativo movimiento económico para la ciudad y reafirmando el valor del turismo como motor del desarrollo local.

Otro de los aspectos que merece destacarse fue la participación activa de numerosas instituciones, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad, que encontraron en la Fiesta Nacional de la Colonización una valiosa oportunidad para generar recursos destinados a sostener sus actividades durante el año. A través de cantinas, puestos de venta de comidas y bebidas, servicios de estacionamiento, alquiler de sillas y sillones, además de otras iniciativas, decenas de instituciones trabajaron intensamente durante las tres jornadas del evento, con el compromiso y el esfuerzo de cientos de voluntarios.

Este esquema de participación comunitaria permitió que el impacto económico de la fiesta trascendiera el predio y se distribuyera en toda la ciudad, conformando un verdadero círculo de beneficios no solo a las instituciones participantes, sino también al comercio local, al sector gastronómico, a los prestadores turísticos, a los emprendedores y a numerosos vecinos que encontraron en el evento una oportunidad para incrementar sus ingresos. La Fiesta Nacional de la Colonización volvió a demostrar que, además de ser una celebración de la identidad sanjosesina, constituye una herramienta concreta para impulsar el desarrollo económico y fortalecer el entramado social de la comunidad.

A lo largo de las tres jornadas de la fiesta, se estima que alrededor de 50.000 personas recorrieron el Predio Multieventos, participando de las distintas propuestas culturales, gastronómicas, artísticas y recreativas programadas por el Municipio. El momento de mayor convocatoria se vivió durante la noche del sábado donde según los registros oficiales de la Policía de Entre Ríos, cerca de 30.000 personas colmaron el Predio Multieventos para disfrutar del espectáculo de Luciano Pereyra, estableciendo un récord histórico de asistencia para una sola jornada de la Fiesta Nacional de la Colonización.

Esta cifra representa además la mayor concurrencia registrada en un evento organizado por la Municipalidad de San José desde la fundación de la ciudad, marcando un antes y un después en la historia de las celebraciones populares locales y consolidando a la Fiesta Nacional de la Colonización como uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de la temporada de invierno en Entre Ríos.

Los resultados obtenidos reflejan el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, el sector privado, las instituciones y los organizadores que acompañaron el desarrollo del evento, demostrando que la planificación, la promoción turística y una propuesta artística de primer nivel generan beneficios que trascienden el ámbito cultural y se traducen en mayor actividad económica, promoción del destino y nuevas oportunidades para toda la comunidad.

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