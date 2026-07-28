Recuperan una motocicleta sustraída

Este lunes, a raíz de la denuncia radicada por una joven de 22 años, quien manifestó la sustracción de su motocicleta marca Keller 110 cc., desde un galpón de su vivienda, donde se encontraba sin medidas de seguridad y con la llave de encendido colocada, personal de la Comisaría San José inició de inmediato las tareas investigativas para dar con el rodado.

Gracias a las averiguaciones practicadas y al análisis de la información aportada por terceros, los efectivos orientaron rápidamente la búsqueda hacia inmediaciones de calle Entre Ríos, debajo del puente de la Ruta Nacional 14, donde lograron localizar y secuestrar la motocicleta denunciada como sustraída, permitiendo su pronta recuperación.

Informada de lo acontecido, la Unidad Fiscal de Colón dispuso las actuaciones de rigor y, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, ordenó la restitución del motovehículo a su propietaria bajo las formalidades legales de estilo.

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