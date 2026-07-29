Avanza en San Salvador la construcción de una nueva escuela para más de 500 estudiantes

En el marco de la planificación estratégica para fortalecer la infraestructura educativa en el territorio provincial, el gobierno de Entre Ríos avanza con la construcción de un nuevo edificio escolar para los niveles primario y secundario en San Salvador. La obra comprende una inversión superior a los 900 millones de pesos y prevén más de 500 alumnos que se beneficien.

El establecimiento se emplaza en la calle 9 de Julio, entre avenida Artigas y Francisco Malarín de la localidad de San Salvador y el nuevo establecimiento educativo contará con una superficie de 1500 metros cuadrados, entre superficie cubiertas y semicubiertas. Al respecto, la obra responde al crecimiento poblacional sostenido en los últimos años de la ciudad y que a su vez, incrementó la demanda escolar.

Esta iniciativa forma parte de una planificación sostenida de obras para fortalecer infraestructura educativa en el territorio provincial que lleva adelante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y la calidad de oferta educativa en la provincia. El proyecto presenta más del 25 por ciento de avance y comprende una inversión provincial que asciende a los 903 millones de pesos.

«Esta obra representa una respuesta concreta a un pedido de los vecinos de San Salvador», destacó el ministro Hernán Jacob, y agregó que «además de la construcción de un nuevo edificio para los chicos y docentes, la construcción de la escuela va a ampliar oportunidades educativas y de trabajo en una ciudad que ha crecido mucho en población y necesita más infraestructura para acompañar ese desarrollo con mejores condiciones para el aprendizaje y oportunidades para los estudiantes en un espacio adecuado para su formación».

En cuanto al diseño del nuevo establecimiento, prevé su desarrollo en una planta baja, con dos ingresos sobre calle 9 de Julio. Contará con un área administrativa integrada por dirección, secretaría, sala de docentes y centro de estudiantes.También se construirá un salón de usos múltiples (SUM), ubicado en la zona de remate del edificio, que estará conectado a un comedor, cocina, depósito y sanitario propio.

El área destinada a la enseñanza incluirá cuatro aulas taller, seis aulas convencionales y dos grupos sanitarios, comunicados mediante una circulación semicubierta. Además, el proyecto prevé la creación de un espacio verde y un patio, para el esparcimiento y las actividades al aire libre. A la fecha, la obra se encuentra en etapa de ejecución de la estructura de fundación avanzando simultáneamente con el hormigón de columnas y elevación de mampostería. La firma a cargo de los trabajos es Cemyc S.R.L.

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