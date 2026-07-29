Efectivos policiales recuperaron elementos tras un rastrillaje en la vía pública

En el marco de las actuaciones iniciadas a raíz de un hecho ilícito perpetrado en una vivienda situada en la localidad de San José, personal policial logró concretar un procedimiento que derivó en el hallazgo y posterior recupero de los bienes denunciados.

El accionar coordinado se llevó a cabo durante la noche de este martes, momento en que los efectivos, tras desplegar intensas recorridas de búsqueda por la zona, localizaron los elementos ocultos entre la maleza en las inmediaciones de la intersección de calles Maipú y Ramírez.

Anoticiada sobre la novedad, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el formal secuestro de los efectos hallados, los cuales quedarán a disposición para la entrega a su propietaria.

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