El Torneo de Tiro fue parte de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización

Una nueva edición del tradicional Torneo de Tiro que se desarrolló en el polígono histórico de San José, reunió a tiradores de distintas categorías en una jornada de competencia, precisión y camaradería en el encuentro celebrado por los festejos del aniversario de la ciudad.

Desde la organización se felicita a todos los participantes y, en especial, a quienes obtuvieron los mejores resultados para el Trofeo Challenger Fiesta de la Colonización:

Categoría Mini

1.º Ignacio Guiffre – 269 puntos

Categoría Junior

1.º Joaquín Fanoni – 263 puntos

2.º Martiniano Taverna – 257 puntos

3.º Celestino Cettour – 218 puntos

Categoría Mayores B

1.º Lucas Fanoni – 266 puntos

2.º José Acevedo – 240 puntos

3.º Miguel Ojeda – 188 puntos

Categoría Mayores A

1.º Nicolás Cettour – 298 puntos

2.º Sebastián Cossani – 291 puntos

3.º Carlos Tramontin – 286 puntos

4.º Alejandro Gabioud – 286 puntos

5.º Pablo Guiffre – 283 puntos

6.º Carlos Guionet – 281 puntos

Se hizo extensivo el agradecimiento al Tiro Federal San José por la organización de esta tradicional competencia, que año tras año forma parte de la Fiesta Nacional de la Colonización y contribuye a mantener vivas las tradiciones deportivas e históricas de la comunidad.

www.discofm.com.ar