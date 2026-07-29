En hecho de violencia familiar allanan una vivienda en Colón y secuestran armas de fuego

En el marco de una investigación instruida por un presunto hecho de violencia familiar, personal de la Jefatura Departamental Colón concretó en horas de la noche de este martes un exhaustivo procedimiento que culminó con la localización y el secuestro de un importante arsenal de armas y municiones. La medida fue dispuesta por el juzgado de Paz de Colón, a través de un mandamiento que ordenó el allanamiento, la requisa de una vivienda y de un rodado, en una vivienda ubicada sobre la calle Alejo Peyret, entre sus similares Bolívar y San Martín, de esta ciudad.

Al arribar al inmueble, habitado por un ciudadano de 38 años de nacionalidad china, la comisión policial dio inicio a las diligencias de rigor para dar cumplimiento a la medida. Durante la minuciosa inspección efectuada en la morada y los sectores requeridos, los efectivos lograron hallar y formalizar la incautación de diverso armamento de diferentes calibres y poder de fuego.

Entre los elementos retirados de la finca se destacan una carabina semiautomática calibre .22 provista de mira telescópica, acompañada por una partida de 300 cartuchos del mismo calibre (.22 LR), así como también una escopeta semiautomática calibre 12 y una pistola semiautomática marca Glock modelo 17, calibre 9 milímetros, la cual contenía proyectiles alojados en su respectivo cargador al momento del hallazgo.

Finalizado el dispositivo, las armas de fuego y la totalidad del material balístico fueron puestas a disposición inmediata de la autoridad judicial interviniente a fin de ser incorporados como evidencia en el legajo de investigación.

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