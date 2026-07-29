Frigerio presentó el nuevo sistema de compra de medicamentos: más competencia, menor costo y mayor control

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este miércoles el nuevo centro logístico desde donde se implementa el sistema de compra centralizada y distribución de medicamentos, productos médicos y fórmulas lácteas para la red pública de salud de Entre Ríos. La iniciativa permitirá optimizar el uso de los recursos públicos, garantizar mayor transparencia en las adquisiciones, reducir costos y mejorar el acceso de los hospitales a los insumos esenciales.

Acompañado por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el mandatario destacó que el nuevo sistema representa un cambio estructural en la forma en que la provincia adquiere y distribuye medicamentos. «Quería conocer de primera mano cómo viene funcionando este sistema. En este caso, tal vez más que en otros, se da lo que suelo decir siempre: venimos a poner luz donde había oscuridad, gestión donde había desidia y orden donde había muchísimo desorden», afirmó.

Frigerio explicó que anteriormente cada hospital realizaba sus propias compras, lo que generaba diferencias de precios de hasta un 50 por ciento para un mismo producto, dificultaba el control del stock y hacía perder el poder de compra que tiene el Estado cuando adquiere grandes volúmenes.»Hoy estamos gastando miles de millones de pesos menos por una mayor cantidad de medicamentos. Además, contamos con un sistema de distribución que optimiza el stock y garantiza que los insumos lleguen cuando y donde se necesitan», señaló.

El gobernador destacó que la centralización de las compras no sólo permite reducir costos, sino también mejorar el control de todo el circuito. «Ahora tenemos un sistema que brinda seguridad y trazabilidad en cada etapa, minimiza las posibilidades de irregularidades y asegura una administración mucho más eficiente de los medicamentos», sostuvo.

En ese sentido, recordó que pidió al ministro de Salud analizar las mejores experiencias del país para adoptar el modelo más adecuado para Entre Ríos. «Buscamos dónde se hacían mejor las cosas y hoy ese sistema ya está funcionando con muchísimo éxito en nuestra provincia», remarcó.

Frigerio también resaltó que la transparencia de los procesos licitatorios permitió ampliar la competencia entre proveedores. Mientras anteriormente participaban muy pocas empresas, en la licitación para la compra de medicamentos se presentaron 14 oferentes.»Hoy estamos comprando todos los productos más baratos que el precio más bajo que antes pagaba cualquiera de estos hospitales. Esa es la mejor demostración de que un Estado ordenado puede brindar mejores servicios y cuidar mejor los recursos de todos los entrerrianos», concluyó.

Por su parte, el ministro Daniel Blanzaco explicó que el nuevo esquema es el resultado de un trabajo desarrollado durante el último año y medio.

«Identificamos los 360 productos de mayor consumo en las farmacias de los cinco hospitales de mayor complejidad de la provincia, elaboramos un vademécum común, realizamos las licitaciones correspondientes y diseñamos toda la logística de distribución. El ahorro no proviene solamente del mayor poder de compra, sino también de un sistema logístico mucho más eficiente», indicó.

En esta primera etapa, el sistema abastece a los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque, de Paraná; Centenario, de Gualeguaychú; Delicia Concepción Masvernat, de Concordia; y Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, que concentran más de dos tercios del consumo provincial de medicamentos. La incorporación del resto de los hospitales se realizará de manera progresiva.

El nuevo centro logístico funciona en la zona industrial de Colonia Avellaneda y opera con altos estándares de seguridad y trazabilidad. Para su puesta en marcha, los equipos técnicos de los hospitales fueron capacitados por la empresa adjudicataria del servicio logístico mediante licitación pública, que además proveyó el sistema informático y el equipamiento necesario para su implementación.

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