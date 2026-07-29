Quebrantó una medida judicial, cometió un ilícito y fue detenido

En el marco de las recorridas habituales de prevención llevadas a cabo en las primeras horas de la mañana de este miércoles, efectivos dependientes de Jefatura Departamental Colón interceptaron a un sujeto de 31 años sobre el Bulevar Ferrari, en las cercanías de su intersección con Bulevar González, quien se encontraba desobedeciendo una medida judicial.

El procedimiento se desencadenó cuando unos funcionarios que se trasladaban en una patrulla fueron alertados por un vecino, quien manifestó haber sido víctima de un hecho ilícito minutos antes. A partir de esa denuncia inicial, el personal actuante abocó sus tareas al relevamiento de indicios, análisis que permitió establecer a prima facie la identidad del presunto responsable.

Al contrastar los datos obtenidos, los pesquisas constataron que el sospechoso identificado debía estar cumpliendo prisión bajo la modalidad domiciliaria en una finca de la zona. Sin embargo, al momento de ser localizado en la vía pública por la patrulla, se hallaba fuera del perímetro autorizado por la Justicia.

Anoticiada de los pormenores, la Fiscalía en turno dispuso la inmediata aprehensión del individuo por la supuesta autoría de los delitos de Hurto y Quebrantamiento de una medida judicial.

El aprehendido fue trasladado hacia la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente para la prosecución de las diligencias legales correspondientes.

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