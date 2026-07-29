Salud y UNICEF evaluaron los avances del programa de promoción del desarrollo infantil temprano en la comunidad

Equipos del Ministerio de Salud de Entre Ríos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) analizaron los avances en la implementación del Programa de Promoción y Prevención del Desarrollo Infantil Temprano en la Comunidad. Durante jornadas de trabajo en Paraná y Concordia, destacaron la importancia de fortalecer equipos capacitados para ampliar esta estrategia destinada a niñas y niños menores de tres años y sus familias.

Durante los encuentros, organizados por la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, junto a UNICEF, los equipos técnicos profundizaron la capacitación y el intercambio de experiencias para continuar implementando el programa.

La iniciativa promueve el desarrollo integral en la primera infancia a través de visitas domiciliarias y acciones comunitarias centradas en el juego, la comunicación, los vínculos afectivos, las prácticas de cuidado y crianza, y la generación de entornos que favorezcan el crecimiento.

La directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, destacó que estos espacios de trabajo permiten fortalecer las capacidades de los equipos que acompañan a niñas y niños menores de tres años y a sus referentes afectivos. En ese sentido, remarcó que el desarrollo infantil temprano constituye una prioridad para la provincia y que la estrategia se articula con municipios y otros organismos para consolidar un abordaje integral e intersectorial.

Asimismo, López señaló que esta línea de trabajo se complementa con otras iniciativas impulsadas junto a Unicef, como Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), con el objetivo de dejar capacidades instaladas en los territorios. «La intención es consolidar un abordaje intersectorial que permita la detección oportuna de posibles alteraciones, pero principalmente promover una crianza respetuosa y entornos protectores para las infancias», expresó.

Por su parte, la especialista en Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF, Flavia Raineri, valoró el compromiso de la provincia y el trabajo de los equipos territoriales. Además, sostuvo que el propósito es ampliar progresivamente el alcance del programa, fortaleciendo las capacidades locales para llegar a cada niña y niño y a sus familias, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad.

En las jornadas también se profundizó la metodología Observar, Preguntar, Escuchar y Proponer (OPEP), que guía las visitas domiciliarias y los encuentros comunitarios. Esta herramienta pone en valor las fortalezas de las familias y el trabajo de quienes desarrollan tareas en el territorio, destacando el rol estratégico de los agentes sanitarios y promotores de salud por su vínculo directo con la comunidad.

Participaron de las actividades equipos técnicos de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, directores de centros de atención primaria de la salud y referentes del área de Agentes Sanitarios. También estuvieron presentes la coordinadora del Programa Provincial de Primera Infancia del Copnaf, Cristela Genre Bert; referentes zonales del organismo en Concordia; la supervisora de Nivel Inicial, Susana Pereyra; y, en Paraná, la secretaria de Salud, Claudia Enrique, junto al equipo de Salud Comunitaria. El programa ya comenzó a desarrollarse mediante visitas domiciliarias en Paraná y Concordia y prevé extenderse progresivamente a Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

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